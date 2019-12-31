Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu - Son Dakika

Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu

6 saat önce

Kars'ta, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu, System.String[]

Kars'ta, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte ağaçlar beyaza bürünerek, kırağı tuttu.


Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. 8 ayı kış olan kentte havaların yeniden soğuduğu kentte soğuktan demir parmaklıklar donarken, ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.


"Soğuk kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu"


Kars'ta soğuk ile birlikte etkili olan kırağı ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kentte bulunan bütün ağaçlar beyaza büründü. Tarihi mekanlarla birleşen kırağı tutmuş ağaçlar insanların beğenisini kazandı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 15'i görürken, sabah saatlerinde eksi 12'yi gördü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı

Son Dakika Haberleri
17:52 Gölcük Yaylası'nda kar sonrası aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı - Son Dakika
17:52 Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması - Son Dakika
17:48 Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü - Son Dakika
17:45 Yılbaşında 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika
17:44 VASKİ'den acil su arıza uyarısı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]