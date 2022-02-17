Kars eksi 18'i gördü - Son Dakika

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18'e düşerken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine kilim örttü.

Kars'ta son günlerde etkili olan güneşli ve sıcak hava yeniden yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Termometrelerin eksi 18'i gösterdiği kentte vatandaşlar yürümekte zorlandı. Havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Havalar soğuk, 18-20 derece soğukta mücadelemizi veriyoruz. Ekmek davası. 18-20 derece soğuk hissedilmez mi?" dediler.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirildi.

(Işık Çapanoğlu-İHA)