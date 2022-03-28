KARS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANGIN TATBİKATI - Son Dakika
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KARS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANGIN TATBİKATI

28.03.2022 16:21

KARS İl Emniyet Müdürlüğünde polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan 260 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı' gerçeğini aratmadı.

KARS İl Emniyet Müdürlüğünde polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan 260 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı' gerçeğini aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet yerleşkesindeki Özel Harekatı Şube Müdürlüğü Operasyon Birlik Amirliğindeki tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin yanı sıra Afet ve Acil Durum (AFAD) Kars İl Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye görevlileri yer aldı.

Toplam 260 görevlinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği binada kimyasal bir maddeden kaynaklı yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı olayda yangına ilk olarak binadaki polisler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yangın söndürülemeyince telefonla durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel kıyafetli AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler geldi. AFAD ekipleri, kimyasal maddeye maruz kaldığı düşünülen bölgede cihazlarla kimyasal ölçüm yaptı.

AFAD ve UMKE ekipleri binada mahsur kalanlar kurtarıldığı senaryoda, itfaiye ekipleri de binanın üst katında yaralanan polisleri merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, tatbikata katılan ekiplere teşekkür ederek, '2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti, bizler de eğitim birimleri olarak eğitimlerimiz aldık. 2022 yılı da eğitimlerimizin tatbikatı açısından, tatbikat yılı olarak adlandırıldı, bizler de 260 personel ile tatbikata katıldık. Olası afet durumunda personelimizin neler yapacağını hem eğitim hem de tatbikatta görmüş olduk, tatbikatta aynı zamanda bir eğitim" diye konuştu. (DHA)

KARS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANGIN TATBİKATI
KARS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANGIN TATBİKATI
KARS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANGIN TATBİKATI

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Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Yangın, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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