Kars Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kliple kutladı - Son Dakika

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Kars Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kliple kutladı
7 saat önce
Kars Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel klip hazırladı.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel klip hazırladı.
Klipte, gece gündüz demeden mesai yapan polis ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek yaptığı terör operasyonu yer alıyor.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'n görev sonunda başarılı bir çalışma yapan ekibini kutlaması da klipte yer aldı.
Klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Çelik bir iradeyle 175 yıldır devletinin emrinde, milletinin hizmetinde." cümlesiyle paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:22 Kaynak: AA
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