Kars Emniyet Müdürü Sağdıç, AA'nın

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Sağdıç, daha sonra oylama yaptı.

Sağdıç, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik eden Sağdıç, çalışmaların birbirinden güzel olduğunu ve fotoğraf seçmekte zorlandığını belirterek, "Seçmekte çok zorlanıyoruz ama birini seçmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz fotoğraflar çok güzel, ama Çıldır Gölü'nde çekilen fotoğrafı çok beğendim. Gölge ve atların olduğu kare çok ilgimi çekti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hepsinin eline sağlık." dedi.