Kars Emniyet Müdürü Sağdıç göreve başladı

Kars Emniyet Müdürlüğüne atanan Yavuz Sağdıç, göreve başladı.

Görevine başlamak için kente gelen Sağdıç, şehre gelişinde Kars İl Emniyet Müdürü iken Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ümit Bitirik tarafından karşılandı.

Bitirik daha sonra düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Sağdıç'a teslim etti.

Görevi devralan Sağdıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitirik'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Müdürümüzün bayrağı bıraktığı yerden teslim alıp kaldığı yerden devam edeceğiz. Kars halkının huzurunu, mutluluğunu, asayişini, sağlamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çalışacağız." dedi.

Bitirik ise görevi gurur ve şerefle devrettiğini söyledi.

Kars'ın huzur ve güvenliği için başta asayiş olayları olmak üzere terörle ve organize suç örgütleri gibi tüm suçlarla mücadele ettiklerini anlatan Bitirik, "Umuyoruz ki Kars halkı vermek istediğimiz hizmetlerden faydalanmıştır. Bu görevi kendi meslektaşım Yavuz Sağdıç müdürümüze gönül rahatlığı, gurur ve şerefle teslim ediyorum." ifadelerini kullandı.