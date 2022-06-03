Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu

03.06.2022 17:04
Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu

Kars Emniyet MüdürÜ Yavuz Sağdıç muhtarlarla bir araya geldi.

Kars Emniyet MüdürÜ Yavuz Sağdıç muhtarlarla bir araya geldi.

Polis Evi Toplantı Salonu'da düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, emniyet müdür yardımcıları, merkez ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Bugün burada 2022 yılının huzur toplantısını yapak üzere bulunuyoruz. Daha önce sık sık toplandık, mahallelerimizdeki sorunlarımızı, sıkıntılarımızı dinledik. En ufak sorumlarımızı dahi çözmek için hep beraber sizlerin katkılarıyla sorunlarımızı çözmek için çaba sarf ettik. Bundan sonra yine 23 mahallemizin muhtarlarıyla toplantılarımız devam edecek" dedi.

Sağdıç, "23 mahalle muhtarlarımızın katılımıyla genel asayiş durumunu, ilimizin, mahallelerimizin genel asayiş durumlarını değerlendireceğiz. Evde hırsızlık, işyerinde hırsızlık, açıktan hırsızlık olaylarını konuşacağız. Açıktan hırsızlık konularında biraz sıkıntımız oldu. Bir çok yakalamalarımız oldu, adli işlemler yapıldı. Çözüm olmayınca bizlerde arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz araştırmalarda Kars ilinde yaklaşık 10 tane ruhsatı olmayan, her hangi bir belgesi olmayan hurdacı tespit ettik. Çalınan malzemelerin o hurda dükkanlarına satıldığını gördük. Zabıta ekiplerimizle beraber 10 tane kaçak çalışan çalıntı malzemeleri satın alan hurdacıların iş yerlerini kapattık" diye konuştu.

Toplantıda Kars'ın genel asayiş durumu, alınması gereken tedbirler, muhtarların sorunları dinlendi. Sorunlarla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. - KARS

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu
Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu
Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu
Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu

YORUMLAR
500
Tavanı çöken evde ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi Tavanı çöken evde ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi SERKA Yönetim Kurulu Kars'ta toplandı SERKA Yönetim Kurulu Kars'ta toplandı
Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:23:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement