KARS Emniyet Müdürü şehit ailelerine maske ve eldiven bulunan hediye paketi verdi - Son Dakika

Emniyet Müdürü şehit ailelerine maske ve eldiven bulunan hediye paketi verdi

KARS Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit polis ailelerinin kapılarını çalarak ziyaretlerinde bulundu. Ailelere içerisinde maske, eldiven ve hijyen malzemelerinin bulunduğu hediye paketi takdim eden Sağdıç, 'Sizleri unutmadık" dedi.

Her yıl 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyette düzenlenen etkinliklerde şehit polis yakınları ve emeklileri polisevinde ağırlayan Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Maske ve eldiveniyle aileleri ziyarete giden Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 'Daha önce biliyorsunuz 10 Nisan Polis Haftasında sizleri davet ediyorduk. Sağolun sizlerde geliyordunuz. Ama şimdi bu salgın hastalıktan dolayı her hangi bir etkinlik yapmıyoruz. Ama biz yine sizleri unutmadık. Geldik ve size 'bir ihtiyacınız var mı' diye sormak istedik. Bizler böyle maskeli ve eldivenli geldik ki sizlere bir zararımız olmasın. Onun için içeri girmeyeceğiz. Böyle kapıdan hal ve hatırınızı soruyoruz. Allah sizleri var etsin. Bir isteğiniz arzunuz olduğu zaman bize haber veriyorsunuz ve bizler anında size geliyoruz. İnşallah bu süreci atlatacağız ve bizler size geleceğiz, o zaman çayınızı da içeceğiz" diye konuştu.

Şehit aileleri de 'Bizlere devletimiz ne görev verirse hazırız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sizleri korusun. Bu ziyaretiniz için de teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" diyerek teşekkür ettiler.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, şehit ailelerine içerisinde maske, eldiven ve hijyen malzemeleri bulunan hediye paketi verdi. Sağdıç, müdür yardımcıları ve şube müdürleri emekli polis memurlarını da ziyaret ettiler.