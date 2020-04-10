Kars Emniyeti'nden teşkilatın 175. yılına özel klip - Son Dakika

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Kars Emniyeti'nden teşkilatın 175. yılına özel klip
6 saat önce
Kars Emniyeti'nden teşkilatın 175. yılına özel klip Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü için bir klip hazırladı.
Kars Emniyeti'nden teşkilatın 175. yılına özel klip
KARS - Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü için bir klip hazırladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan video klip basınla paylaşıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Kars Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca yapılan operasyonlardan oluşan bir video klip hazırladı.
Klipte, Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan klipte, polis iyilere dost, kötülerin korkulu rüya oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:13 Kaynak: İHA
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