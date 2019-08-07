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KARS En tatlı hasat

1 saat önce

En tatlı hasatKars'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı.

En tatlı hasat
Kars'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı. Merkeze bağlı Aydınalan Köyü'nde kovanlardaki petekleri çıkaran Karadeniz kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 lira arasında satacaklarını söyledi.
Artan sıcaklıklar sonrası kırsalda otların kuruduğu Kars'ta arıcılar bal hasadı için kolları sıvadı. Aydınalan köyünde 20 yıldan beri arıcılık yapan Savaş ve Burhan Karadeniz kardeşler, 70 adet kovanlarındaki balı çıkarmak için sabah erken saatlerde çalışmaya başladı. Kovanlardaki petekleri büyük bir dikkatle çıkaran Karadeniz kardeşler, süzme makinesinde balları süzdü. Peteklerdeki balı ayıklayan kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 TL arasında satışa sunacaklarını bildirdi.
Doğayı ve çiçekleri tanımak için arıcılığa başladığını belirten Savaş Karadeniz, hem ek gelir elde ettiğini hem de arıyı, doğayı ve çiçekleri tanıma imkanı bulduğunu söyledi. 70 kovanlarının olduğunu aktaran Karadeniz, Mart ayından itibaren arılarla ilgilendiklerini, hastalıklarla mücadele ettiklerini ve her şeye dikkat ettikleri için organik bal üretmenin de keyfini çıkardıklarını ifade etti.
Hasat zamanının da başladığını kaydeden Karadeniz, balları süzdükten sonra paketleyip satışa başlayacaklarını belirtti. Organik balın tadına doyum olmadığını bununda yenilince anlaşıldığını aktaran Karadeniz, verimli geçen Mayıs Haziran dönemi sonrası yaşanan sıcaklıklar ve esen Sam yeli sebebiyle otların kuruduğunu vurguladı.
Burhan Karadeniz de Halkımıza 20 yıldan bu yana şekersiz bal üretiyoruz. Şimdi de hasat zamanı geldi. Havaların kurak gitmesi nedeniyle istediğimiz balı alamadık. Yarıya yarıya düştüö dedi.
Karadeniz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
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