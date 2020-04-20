Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak - Son Dakika

Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak
7 saat önce
Kars-Erzurum karayolu yarından itibaren kısmi kapanacak.
Kars- Erzurum karayolu yarından itibaren kısmi kapanacak.
Karayolunun Sarıkamış Alisofu Şehitliği Kavşağı ve Hamamlı Kavşağından itibaren güzergah Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.04.2020 tarihinde saat: 10.00'da ulaşıma kapatılacak. Erzurum istikametine Sarıkamış-Karaurgan yolu güzergahı kullanılarak devam edilecek.
Kapanan güzergahın açılacağı tarih yetkililer tarafından daha sonra kamuoyuna duyurusu yapılacak. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Benzine 5 kuruş indirim geldi Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi