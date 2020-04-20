Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak - Son Dakika

Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak

7 saat önce

Kars-Erzurum karayolu yarından itibaren kısmi kapanacak.

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Kars- Erzurum karayolu yarından itibaren kısmi kapanacak.


Karayolunun Sarıkamış Alisofu Şehitliği Kavşağı ve Hamamlı Kavşağından itibaren güzergah Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.04.2020 tarihinde saat: 10.00'da ulaşıma kapatılacak. Erzurum istikametine Sarıkamış-Karaurgan yolu güzergahı kullanılarak devam edilecek.


Kapanan güzergahın açılacağı tarih yetkililer tarafından daha sonra kamuoyuna duyurusu yapılacak. - KARS

Sarıkamış, Erzurum, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:43 Kaynak: İHA

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