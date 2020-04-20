Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak - Son Dakika

Kars- Erzurum karayolu yarından itibaren kısmi kapanacak.



Karayolunun Sarıkamış Alisofu Şehitliği Kavşağı ve Hamamlı Kavşağından itibaren güzergah Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.04.2020 tarihinde saat: 10.00'da ulaşıma kapatılacak. Erzurum istikametine Sarıkamış-Karaurgan yolu güzergahı kullanılarak devam edilecek.



Kapanan güzergahın açılacağı tarih yetkililer tarafından daha sonra kamuoyuna duyurusu yapılacak. - KARS