Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

20.03.2022 18:12
Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipiden dolayı bu sabah ulaşıma kapanan Kars-Göle kara yolu, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipiden dolayı bu sabah ulaşıma kapanan Kars- Göle kara yolu, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle bu sabah ulaşıma kapatılan kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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Göle, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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