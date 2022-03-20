Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

20.03.2022 09:31
Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars- Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, Kars-Göle kara yolunda görüş mesafesini oldukça düşürdü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yolda yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığı, bu nedenle yolun kapatıldığı bildirildi.

Yolda karla mücadelenin yürütülebilmesi için tipinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ardahan'daki diğer bağlantı yollarında da kar, etkisini sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek Van'da 318 yerleşim yerine ulaşım yok Van'da 318 yerleşim yerine ulaşım yok

Göle, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 09:38:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kars-Göle kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement