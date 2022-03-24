Kars-Göle yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle İran ve Gürcistan'dan gelen TIR sürücüleri yolda kaldı. Kars- Göle yolu ise araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan Aktaş Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan, İran ve Gürcistan plakalı TIR'ların sürücüleri, Kars'a bağlı Mezra köyü yakınlarında yolda kaldı. Rampayı çıkamayan TIR sürücüleri, zor anlar yaşadı. Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, çift şeritli yolu TIR'ların güvenli çıkışı için tek şeride düşürdü. Kars-Göle yolu, araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerince de yola güvenlik gerekçesiyle şerit çekildi. Yolun yeniden açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.