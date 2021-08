Kars-Göle yoluna kurtlar indi - Son Dakika

- Kars- Göle yoluna kurtlar indi

KARS - Kars-Göle yolu kenarında bulunan yaylara kurtlar indi. 1 kilometre arayla farklı bölgelerde görünen kurtlar görenleri şaşırttı.

Kars-Göle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, vatandaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. Kars-Göle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları görün kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaşırken, her iki kurdun yayla evlerine önüne kadar gelmesi dikkat çekti. O anlar an be an kamerayla kaydedildi.