Kars-Göle yoluna kurtlar indi - Son Dakika

Kars-Göle yoluna kurtlar indi

- Kars-Göle yoluna kurtlar indi Kars-Göle yolu kenarında bulunan yaylara kurtlar indi.

- Kars- Göle yoluna kurtlar indi KARS - Kars-Göle yolu kenarında bulunan yaylara kurtlar indi. 1 kilometre arayla farklı bölgelerde görünen kurtlar görenleri şaşırttı. Kars-Göle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, vatandaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. Kars-Göle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları görün kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaşırken, her iki kurdun yayla evlerine önüne kadar gelmesi dikkat çekti. O anlar an be an kamerayla kaydedildi.

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