Kars- Göle yolunda ulaşıma tipi engeli... Yolda kalan okul servisindeki öğrenciler kendi imkanlarıyla evlerine döndüKARS - Kars-Göle yolunda etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiler, kapalı yolda okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerine dönmek zorunda kaldı.Kars merkezde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tipiyle birlikte sürüklenerek gelen kar, Kars-Gölü yolu Boğatepe Köyü mevkinde yolu kapadı. Kapalı bulunan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.Mahsur kalan araçlar içerisinde bulunan okul servisindeki öğrenciler ise araçtan çıkarak kendi imkanlarıyla etkili olan tipi altında bir birlerine yardım ederek Boğatepe Köyü'ne geri döndü. Öğrencilerin tipi ile mücadelesi an be an cep telefonuyla kaydedildi.Kars'ta güneşli havaya aldanarak yola çıkan vatandaşlar Boğatepe mevkiinde tipiye hazırlıksız yakalandı. Tipinin kapattığı yolda mahsur kalan araçlar ise yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında mahsur kaldıkları yerden kurtularak yollarına devam etti.Öte yandan Boğatepe Köyü'nde etkili tipiden payını aldı. Köyde kara saplanarak yolda kalan bir minibüs ise vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Boğatepe köyünde evlerin yüksekliğindeki kar kütleri ise dikkat çekti.