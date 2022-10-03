Kars gündem haberi... Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kars gündem haberi... Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu

03.10.2022 15:57

Kars habere göre Amerikalı hemşire, 3 ülke, 10 doktor arasından Kars'ı tercih etti.

Amerikalı hemşire, 3 ülke, 10 doktor arasından Kars'ı tercih etti. Başarılı bir ameliyat geçiren hemşire, ABD'ye döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyatı gerçekleştiren Doktor Fatma Sargın'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın'ı tercih etti. Bayan Damian, tercihini ABD dahil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın ile ekibini kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

YORUMLAR
500
İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars gündem haberi... Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 23:30:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kars gündem haberi... Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement