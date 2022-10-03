Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , ameliyatı gerçekleştiren Doktor Fatma Sargın'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın'ı tercih etti. Bayan Damian, tercihini ABD dahil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın ile ekibini kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars gündem haberi... Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.