Sağlık kuruluşlarının afet anında tüm çalışanlarıyla hizmete hazır olması amacıyla düzenlenen tatbikata, AFAD , UMKE, 112 Acil Servis ekipleri ile hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA

Kafkas Üniversitesi, Araştırma, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars gündem haberi... Kars'ta depreme hazırlık tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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