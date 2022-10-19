Kars haber: Sarıkamış ve Kağızman'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Kars haber: Sarıkamış ve Kağızman'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 10:48
Kars haber: Sarıkamış ve Kağızman'da Muhtarlar Günü kutlandı

Gelen Kars haberine göre Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Gökcan, muhtarlığın Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine aktarılan ender kurumlardan olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bizler, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli köprü vazifesi yürütmekteyiz." dedi.

Törene, çeşitli kurumların yetkilileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kağızman

Kağızman'da ise İstiklal Alanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Oral anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Oral, yaptığı konuşmada, muhtarların her zaman halkın yanında hizmet verdiğini ifade ederek, "Muhtarlarımız bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." diye konuştu.

Muhtarlar daha sonra Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Yüce'yi makamında ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars haber: Sarıkamış ve Kağızman'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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