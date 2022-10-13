Şüphelilerden C.B, E.Ş, F.Ç, H.Ş, M.Ö.T. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars gündem haberi: Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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