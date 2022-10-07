Kars gündem haberleri: Ardahan depreminin ardından Kars'ta tatbikat - Son Dakika
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Kars gündem haberleri: Ardahan depreminin ardından Kars'ta tatbikat

07.10.2022 10:12
Kars gündem haberleri: Ardahan depreminin ardından Kars'ta tatbikat

Kars haberi... ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden sonra Kars'ta, hazırlıkların testi için 98 personelin katıldığı tatbikat yapıldı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden sonra Kars'ta, hazırlıkların testi için 98 personelin katıldığı tatbikat yapıldı.

Ardahan Göle'deki depremin ardından Kars'ta, hazırlıkların test edilmesi amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan ve 98 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği Arpaçay ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkım ve panik nedeniyle yaralanan 156 kişiden 27'sinin hastanenin acil servisine getirileceği bilgisinin verilmesinden sonra Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Afet ve Acil Durum Planı (HAP) devreye alındı. UMKE ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastaneye gelen 27 yaralıdan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 24 yaralının acil serviste tedaviye alındığı tatbikatta, 2 ağır yaralı ise Erzurum'daki hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tatbikatla olası afete yönelik hazırlıklar gözden geçirildi.

'BAŞARILI TAMAMLANDI'Tatbikat sonrası açıklama yapan Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ezer, "Tatbikat senaryosuna göre Arpaçay ilçesinde 5.6 şiddetinde deprem oldu. Meydana gelen yıkım ve panik sonrası 156 kişi yaralandı. Yaralılardan 27'si bizim hastanemize geldi. Hastanemize gelen yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, 2 hastamız da Erzurum'a sevk edildi. Diğer hastalarımızdan 7'sinin acil serviste tedavisi sürüyor, 15'i ise yapılan tedavilerinin ardından ayaktan taburcu edilmiştir. Hastanemizde yapılan deprem tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır" dedi.

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Kaynak: DHA

Ardahan, Eylül, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars gündem haberleri: Ardahan depreminin ardından Kars'ta tatbikat - Son Dakika

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