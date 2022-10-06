Kars gündem haberleri | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars gündem haberleri | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

06.10.2022 19:03

Kars bölgesinden gelen habere göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, öğrenciler şiir okudu, Karslı aşıklar sahne aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, burada yaptığı konuşmada, memleketi karış karış gezen Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezilerinin Cumhuriyetin ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Atatürk'ün bu çerçevede Kars'a da geldiğine işaret eden Çetin, "98 yıl önce gerçekleşen bu tarihi gezi, yeni kurulmuş Cumhuriyetin ve liderinin bölgeye verdiği önemi ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu seyahat 40 yıllık esaretten henüz kurtulmuş Kars halkına umut olmuş, halka moral ve motivasyon sağlamıştır." dedi.

Programa, Kars Vali yardımcıları Muhammet Furkan Tuna, Muhammet Enes Çıkrık, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ahmet Kınık, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, çeşitli kurumların yöneticileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi HDP Eş Genel Başkanı Sancar partililerle buluştu HDP Eş Genel Başkanı Sancar partililerle buluştu
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türker Öksüz, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars gündem haberleri | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 03:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kars gündem haberleri | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement