Kars gündem haberleri: Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars gündem haberleri: Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi

18.10.2022 16:30
Kars gündem haberleri: Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi

Edinilen Kars gelişmesine göre Kars'ta dar gelirlilerin giyecek ile çeşitli ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı Toplumsal Dayanışma Mağazası yüzleri güldürüyor.

Kars'ta dar gelirlilerin giyecek ile çeşitli ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı Toplumsal Dayanışma Mağazası yüzleri güldürüyor.

Kentte bir süre önce belediye bünyesinde, ekonomik durumu iyi olan insanlar ile dar gelirliler arasında köprü kurarak toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla "Toplumsal Dayanışma Mağazası" kuruldu.

Hayırseverlerin de destek verdiği mağazaya gelen dar gelirliler, buradan kendilerine sağlanan kota miktarında bot, mont, yağmurluk gibi kışlık giysi ve battaniye gibi ihtiyaçlarını ücretsiz alabiliyor.

Ücreti genellikle belediye kısmen de hayırseverlerce karşılanan bu ürünleri alan dar gelirliler uygulamadan memnun.

Bu mağaza sayesinde son 2 yılda 18 bin 245 kişi kışlık giysi ihtiyacını karşıladı.

Kars Vali Yardımcısı da olan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, gazetecilere, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerin ifade ederek, "Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekilimiz Türker Öksüz'ün öncülüğünde şehrimize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Kars için ekiplerimiz, çalışma arkadaşlarımız şehrin çeşitli noktalarında çalışmaları sürdürüyor. Bizim tek derdimiz, gayemiz Karslı hemşerilerimizin taleplerini, sorunlarını ivedi şekilde çözmek, daha güzel bir Kars'ı hep beraber inşa etmek." diye konuştu.

Kars Belediyesine görevlendirme yapıldıktan sonra önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Ekim 2020'den itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla 4 bin 378 aileden oluşan 18 bin 245 vatandaşımıza 48 bin parça kıyafet ve ayakkabı yardımı, 2 bin 955 ailemize gıda yardımı, 584 öğrencimize kırtasiye yardımı, 500 aileye Kovid-19 hijyen paketi, 250 aileye anne, bebek desteği paketi ile 100 bebek ek gıda paketi yardımı yapılmıştır. Ayrıca 1 akülü engelli aracı ile 1 tekerlekli sandalye yardımı da engelli vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu dönemdeki sosyal yardım faaliyetlerin maddi değeri 5 milyon lirayı aşmaktadır."

Taşkın, yardımların Toplum Dayanışma Mağazası aracılığıyla yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle tespiti yapılan ailelerimizi mağazamıza davet edilip randevu usulü yardım yapılmaktadır. Gıda yardımlarımız ise ekiplerimizce vatandaşlarımızın adreslerine teslim edilmektedir. Belediyemizce 33 engelli ya da yaşlı vatandaşımıza evde bakım hizmeti verilerek onların kişisel temizlik, bakım, hane temizliği, alışverişi, ilaç alımı gibi talepleri belediyemizce karşılanmaktadır."

YORUMLAR
500
Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor Kars spor haberleri: Kars'ta salon turnuvasının şampiyonu Kamugücü Spor
Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars gündem haberleri: Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:02:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kars gündem haberleri: Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement