Son dakika haber | Traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.10.2022 00:28

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erhan Demir (42) yönetimindeki 36 FA 356 plakalı traktör, ters yönde ilerlediği sırada karşıdan gelen Yaşar A. idaresindeki 31 AGA 448 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yaralı iki sürücü Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Yaşar A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

YORUMLAR
500
Kars yerel haberleri... Susuz'da muhtarlar toplantısı yapıldı Kars yerel haberleri... Susuz'da muhtarlar toplantısı yapıldı Harakani Hazretleri'nin türbesi kandilde doldu taştı Harakani Hazretleri'nin türbesi kandilde doldu taştı
Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 07:18:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement