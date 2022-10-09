Yaralı iki sürücü Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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