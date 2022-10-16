Kars haber | Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika
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Kars haber | Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

16.10.2022 13:20

Kars haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor.

Kış uykusu için Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'a göç eden bozayıların, belediye çöplüğünün yanı sıra ilçe merkezine sıkça inerek çöp konteynerlerinde yiyecek araması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, AA muhabirine, ayıların sürekli mahallede gezdiğini belirterek, bu durumdan vatandaşların tedirgin olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde merkeze inen bozayıların saldırgan yönüne dikkati çeken Bulut, "Ayılar merkezde caddelere indi, korkuyoruz, korktuğumuz için de çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Erken vakitte de geç vakitte olsa caddelere iniyorlar. Yetkililerden bu konuda çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu ayılar her an insanlara saldırabilirler." dedi.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Emir Ali Bakışçı da son zamanlarda mahallelerde ayıların sıkça görülmesinin kendilerini korkuttuğu belirtti.

Ayılar yüzünden hava kararmadan eve gitmeye çalıştıklarını ifade eden Bakışçı, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinleri olarak hepimiz endişeliyiz ve korkuyoruz çünkü ayılar büyük bir tehdit olmaya başladı. Daha önceden de geliyorlardı ama bu kadar yoğun değildi. Çok büyük ayılar geliyor, bir tane değil birkaç tane geliyorlar. Mahalle sakinleri olarak artık akşamları dışarı çıkamıyoruz. Bu bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Sarıkamış, Sarıçam, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars haber | Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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