Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, hafta sonları köylülerin bir araya gelerek ata sporunu yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp atların yemini verip bakımını yapıyoruz. Kışın burada yoğun bir sezon geçiriyoruz. Atları dinç tutuyoruz. Yarışmaları ilgiye izliyoruz." dedi.

Yeni yapılan kumlu zemindeki sahaya atlarını süren sporcular, kıyasıya mücadele ediyor. Dostluk havasında geçen müsabakaları çevre köylüler de ilgiyle izliyor.

Kaynak: AA

Orta Asya, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars haber... Kars'ta cirit dostluk maçı yapıldı - Son Dakika

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