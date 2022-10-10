Kars haber | Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kars haber | Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

10.10.2022 16:24
Kars haber | Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen Kars haberine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde, kablo hırsızlığına yönelik operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kablo hırsızlığına yönelik operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zuvar, Kümbet ve Toprakkale mahallelerinde son 2 ayda, 6 ayrı noktada internet kablolarının kesilip götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin KGYS kayıtları ve fiziki takip sonucu yaptığı çalışmayla 4 şüpheli, kablo kestikleri sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan R.A, S.A, E.K. ve A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan aramada bir miktar kablo ve kesici alete el konuldu.

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Kaynak: AA

Kağızman, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars haber | Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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