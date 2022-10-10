Polis ekiplerince yapılan aramada bir miktar kablo ve kesici alete el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin KGYS kayıtları ve fiziki takip sonucu yaptığı çalışmayla 4 şüpheli, kablo kestikleri sırada suçüstü yakalandı.

Kaynak: AA

Kağızman, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars haber | Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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