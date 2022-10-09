Kars haber... Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kars haber... Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

09.10.2022 09:32
Kars haber... Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen Kars haberine göre Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza; Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 36 FA 356 plakalı traktör, karşı taraftan gelen Y. A. idaresindeki 31 AGA 448 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan traktör sürücüsü E.D. hayatını kaybetti.

İlk müdahalesi Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yapılan tır sürücüsü Y.A. ise Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS

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Kaynak: İHA

Arpaçay, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars haber... Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars haber... Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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