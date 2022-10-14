Kars haber: Kars'taki turizmciler Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin erken başlamasını istiyor - Son Dakika
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Kars haber: Kars'taki turizmciler Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin erken başlamasını istiyor

14.10.2022 13:42
Kars haber: Kars'taki turizmciler Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin erken başlamasını istiyor

Kars gündem haberine göre Kars'taki turizmciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 12 Aralık'tan önce başlamasını talep ediyor.

Kars'taki turizmciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 12 Aralık'tan önce başlamasını talep ediyor.

29 Mayıs 2019'da işletilmeye başlanan Turistik Doğu Ekspresi'nin 2022-2023 dönemi seyahat takvimi belirlendi. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, yeni dönemde ilk seferini Ankara'dan 12 Aralık 2022, Kars'tan ise 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirecek.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin biletlerinin aylar öncesinden tükendiğini ifade ederek, "Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi, Kars ve bölge turizminin önemli geçim kaynaklarından birisi." dedi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin bölgeye kattığı turizm ekonomisinden sonra bölgeye ciddi yatırımlar geldiğini anlatan Özer, "Bu yatırımlar yeme, içme, konaklama, transfer ve konaklama anlamında yükseldi. Ancak bu trenin seferlerinin aralık ayına sarkması yatırımcıları üzdü. Kars, Ardahan, Iğdır ve bölge turizminin özellikle istemiş olduğu Turistik Doğu Ekspresi seferlerimizin 12 Aralık'tan önce, kış sezonuna girerken kasım ortasında başlaması bölge turizmini daha da rahatlatacaktır." diye konuştu.

Kentteki bir otelin müdürü olan Mehmet Duman da Kars'ın kış turizmine yoğun şekilde hazırlandığını dile getirerek, "Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin kısa sürede başlaması Kars turizmi açısından çok önemli. Özellikle Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne kadar erkene alınırsa turizmi o kadar rahatlatır." ifadesini kullandı.

İldeki başka bir otelin sorumlusu Senem Sun da otel olarak tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve Turistik Doğu Ekspresi'ni beklediklerini anlatarak, Turistik Doğu Ekspresi'nin daha erken seferlerine başlamasıyla misafirlerinin sonbaharda da yöreyi görebileceğini anlattı.

Sun, kış turizmi sezonu öncesi tüm hazırlıklarını yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket ettikten sonra Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Kars'a ulaşıyor.

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Kaynak: AA

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