Kastamonu 3. sayfa haberi: Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı - Son Dakika
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Kastamonu 3. sayfa haberi: Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı

12.10.2022 09:58

Kastamonu haber... Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldıKARS Kars'ta uyuşturucu tacirlerince araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı.

Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı

KARS Kars'ta uyuşturucu tacirlerince araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı.

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmada durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramda aracın tavan döşemesinde bulunan lamba arkasına saklanmış lambası arkasına 453,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kars'ta eş zamanlı 1 araç olmak üzere toplam 7 ev ve işyerlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramada aracın tavan lambası ve bir evin duvarına gizlenmiş 453,76 gram metamfetamin, esrar, alüminyom folyo, suçtan elde edilen 23 bin 660 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 56 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 10 kişi ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu 3. sayfa haberi: Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu 3. sayfa haberi: Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı - Son Dakika
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