Kars haberi | Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kars haberi | Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

14.10.2022 11:43
Kars haberi | Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kars haber... Kars'ta etkili olan sis yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta etkili olan sis yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini yaklaşık 10 metreye düşürdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilde sis sebebiyle sürücüler yolla güçlükle ilerledi.

Özellikle Kars- Ardahan, Kars- Erzurum ve Kars- Iğdır kara yollarında görüş mesafesini düşüren sis etkisini sürdürüyor.

Sis dolayısıyla şehrin tarihi mekanlarında güzel görüntüler oluştu.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars haberi | Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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