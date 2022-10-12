Uyuşturucuyu otomobilin tavan lambasına saklayan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucuyu otomobilin tavan lambasına saklayan zanlılar yakalandı

12.10.2022 09:42

Kars'ta, uyuşturucuyu otomobilin tavan lambasına saklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta, uyuşturucuyu otomobilin tavan lambasına saklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı.

Bu çerçevede içinde 4 kişi olan bir otomobili durdurup arayan ekipler aracın tavan lambası içindeki bölüme gizlenen 453,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki zanlıları gözaltına alan ekipler, genişletilen araştırmada bu kişilerle bağlantılı olanları yakalamak için 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi daha yakalandı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda da duvara gizlenmiş bir miktar daha sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 56 fişek, hassas terazi ve suçtan edilen 23 bin 660 lira para ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu otomobilin tavan lambasına saklayan zanlılar yakalandı - Son Dakika

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