Kars haber: Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı - Son Dakika
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Kars haber: Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı

07.10.2022 10:02

Kars haberlerine göre Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı

KARS - Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Hastane personelinin afetlere karşı hazır olmaları ise dikkat çekti.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Kars'ın Arpaçay ilçesinde 5,6 büyüklüğünde depreme meydana geldi. Depremde yaralanan 156 kişiden 27'sinin Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bildirildi.

Kısa sürede toplanan ve hazırlıklarını tamamlayan hastane personeli yaralıların gelmesini bekledi. Ambulanslarla hastaneye getirilen yaralılar, acil servise alınarak tedavilerine başlandı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Ezer, "Toplam hastanemize 27 yaralı getirildi. Bu yaralılardan 1'i maalesef geldiğinde kötü durumdaydı, entübeydi. Yapılan müdahalelere rağmen başarılı olunamadı. Bir hastamızın kol ve bacaklarında kırık mevcuttu. Acil olarak ameliyata alındı. 22 tane vakamızın 7'si acil serviste takip ediliyor, 15 hasta ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildi" dedi.

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen UMKE ve AFAD ekiplerinin deste verdiği tatbikatta hastane personelinin afetlere karşı hazır olmaları dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars haber: Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars haber: Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı - Son Dakika
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