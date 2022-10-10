Kars haberleri: Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı - Son Dakika
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Kars haberleri: Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

10.10.2022 11:20
Kars haberleri: Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Gelen Kars haberine göre Kars'ta raylara düşen kaya parçaları, tren seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları, tren seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sarıkamış ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Topdağı'ndan kopan kaya parçaları tren raylarına düştü.

Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçalarına çarptı. Trende hasar oluşurken seferler durduruldu.

Hasarın oluştuğu yük treni, Sarıkamış Tren İstasyonu'na çekildi. TCDD görevlilerince raylardaki taşların temizlenmesiyle, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treni de 2 saat gecikmeyle hareket etti.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars haberleri: Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı - Son Dakika

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