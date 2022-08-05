Kars haberleri... TOKİ Başkanı Bulut'tan Sarıkamış'taki tören alanına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Kars haberleri... TOKİ Başkanı Bulut'tan Sarıkamış'taki tören alanına ilişkin açıklama Açıklaması

05.08.2022 17:23
Kars haberleri... TOKİ Başkanı Bulut'tan Sarıkamış'taki tören alanına ilişkin açıklama Açıklaması

Kars haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan ay yıldız tören alanının hiç kullanılmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan ay yıldız tören alanının hiç kullanılmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bulut, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ay yıldız tören alanına ilişkin çıkan bazı haberlere yönelik yaptığı açıklamada, haberlerde güncel görüntülerin kullanılmadığını belirtti.

Kars Sarıkamış'ın bölge itibarıyla kışın -28 dereceleri gördüğü ve bu hava koşulları sebebiyle bozulan imalatların belirli periyotlarda bakımının yapıldığını aktaran Bulut, 100 yıldır yapılması akla dahi gelmeyen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetleri ve talimatlarıyla aziz şehitlerin anısına, bir minnet, vefa duygusuyla TOKİ tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 40 bin kişilik Sarıkamış şehitlerini anma programlarının düzenleneceği tören alanı inşa edildiğini anlattı. Bulut, "Sarıkamış şehitlerimiz için inşa edilen ay yıldız anıt, niteliği itibarıyla etrafı açık şekilde yapılmış olup alana girişlerini sınırlayan bir engel bulunmadığından ziyaret amaçlı gelen insanların ve nihayetinde bizler gibi yaşam hakkı bulunan diğer canlıların alana girişi söz konusu olabilmektedir. Aziz şehitlerimizi anmak için 2017 yılından itibaren her yıl -28 derecede gerçekleştirilen bu törenler bu alanda yapılmakta olup, bundan sonra da burada yapılmaya devam edecektir. Bu itibarla tören alanının hiç kullanılmadığı yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış şehitlerinin yaşadıklarının, tam anlamıyla hissedilmesinin mümkün olmayacağına işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Fakat her yıl törenlerin yapıldığı tarihlerde Türkiye'nin her yerinden on binlerce insan Sarıkamış'a gelerek askerlerimizin şehit oldukları dağlardan tören alanına, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek törenlere katılım sağlamaktadırlar. Sadece gördükleri fotoğraflar üzerinden anma törenlerinin gerçekleştirildiği tören alanını eleştirerek eleştiri boyutunda kalanları, şehitlerimizin yaşadıkları acıları ve sıkıntıları bir nebze de olsun hissedebilmeleri için yapılacak ilk törene davet ediyor ve yerinde bilgilendirme yapmak istiyoruz. Son olarak belirtmek isteriz ki, aziz şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin hep yanında olan, bugüne kadar şehitlerimizin bize emaneti ailelerine 5 bin 25 konut inşa eden, 27 bin 52 şehit yakını ve gazimize 1 milyar 631 milyon 215 bin liralık faizsiz konut kredisi kullandırmış, projelerinde kendilerine imkan dahilinde kontenjan ayıran TOKİ'yi şehitler ve gaziler üzerinden eleştirmeninin en hafif tabiri 'haksızlık' olduğu inancını taşımaktayız."

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ömer Bulut, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars haberleri... TOKİ Başkanı Bulut'tan Sarıkamış'taki tören alanına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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