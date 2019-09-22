Son Dakika Haberleri: Kars 'hanım ağa'nın ekmek teknesi'nde kadınlar üretime katılıyor
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Kars 'hanım ağa'nın ekmek teknesi'nde kadınlar üretime katılıyor

1 saat önce

KARS'ta işletmeciliğini 'Fırının Hanım Ağası' olarak bilinen Şükran Çimendağ (38) ile oğlu Enes ve kızı Kübra'yla birlikte yaptığı 'Ekmek Teknesi' hem kadınlara iş imkanı sunuyor hem de Karslıları yöresel ürünlerle buluşturuyor.

KARS'ta işletmeciliğini 'Fırının Hanım Ağası' olarak bilinen Şükran Çimendağ (38) ile oğlu Enes ve kızı Kübra'yla birlikte yaptığı 'Ekmek Teknesi' hem kadınlara iş imkanı sunuyor hem de Karslıları yöresel ürünlerle buluşturuyor. 7 kadının çalıştığı Ekmek Teknesi'nin büyük ilgi gördüğünü belirten Kübra Çimendağ, hem yüresel ürünleri hazırladıklarını hem de kadınlara istihdam sağladıklarını söyledi.

Kars'ta kızı Kübra (22) ve oğlu Enes (20) ile yaşayan Şükran Çimendağ, yaklaşık 2,5 yıl önce İstasyon Mahallesi'nde 'Ekmek Teknesi' ismini verdiği işyerini açtı. Kars'a özgü kete, tandır lavaş, erişte, pişi, hangel ve mantı üretimi yapan Çimendağ ailesi işleri iyi gidince 7 kadını da istihdam etmeye başladı. Kars'taki müşterilerine hizmetin yanısıra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı alışveriş merkezlerinden gelen talebi karşılayan Ekmek Tenkesi, bölge illerinde şube açmaya hazırlanıyor. İşyerinde 7 kadını çalıştırarak istihdama da katkı sağladıklarını belirten Enes Çimendağ, üretimini yaptıkları yöresel lezzetlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kübra Çimendağ ise Kadınlar Ekmek Teknesi ile ev ekonomilerine katkı sağlama imkanı yakaladı. Hem onlar kazandı hem de ürettiğimiz kaliteli hamur işleri müşterilerimizden büyük ilgi gördü dedi.

ERİŞTELER KARS SOKAKLARINDA

Bu arada erişte üretimi dönemi olması sebebiyle kadınların hazırladığı erişteler kaldırımlarda iplere asılmaya başlandı. Kış sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişteyi keserek kışa hazırlık yapan kadınlar kestikleri erişteleri ipte kurutuyor. Eriştelerin fırınlarda kavrulduktan sonra saklandığını ve kış aylarında tüketildiğini belirten kadınlar, bu hamur işi lezzetin kaz yemeğinde de vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Kars 'hanım ağa'nın ekmek teknesi'nde kadınlar üretime katılıyor

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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