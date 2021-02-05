Kars Harakani Devlet Hastanesi ayda 36 bin hastaya şifa dağıtıyor - Son Dakika

Kars Harakani Devlet Hastanesi, uzman doktorları ve teknolojik altyapısıyla ayda 36 bin hastaya şifa oluyor.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mutlu Şahin, AA muhabirine, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 93 uzman hekim, 40 pratisyen hekim, 258 hemşire, 138 ebe ve 210 deneyimli yardımcı sağlık personeliyle özverili bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl salgın sürecinde 2 bin 143 hastanın Kovid-19 servislerinde, 164 hastanın ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi hizmeti aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Hastanemiz 328 yataklı olup, 148 yatağı sadece Kovid-19 hastalarına ayrılmıştır. Sürecin başından itibaren tüm hastalarımız, iki enfeksiyon uzman hekimimizin öncülüğünde tüm branş hekimlerimiz ve hastanemiz enfeksiyon kurulu ile güncel tedavi yaklaşımları baz alınıp kişi özelinde değerlendirilerek tedavi edildi. Hastanemizde toplamda 45 yoğun bakım ünitesi yatağı bulunuyor. Ayrıca 38 solunum destekli cihaz ve 18 yüksek akımlı girişimsel olmayan solunum destek cihazıyla yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara da hizmet veriliyor."

Şahin, salgın süreci boyunca, virüs taşımayan hastalara bulaş riskini en aza indirerek hizmet verdiklerini belirtti.

Polikliniklerde aylık ortalama 26 bin, gece gündüz hizmet veren acil serviste ise 10 bin 300 hastaya şifa olduklarını anlatan Şahin, "Hastanemiz toplamda aylık yaklaşık 36 bin hastamıza hizmet veriyor. Tüm sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını ikinci plana atarak, kendilerini hastaların bakım ve tedavilerine adamış olup özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Süreç içerisinde sağlık çalışanları Kovid-19 ile savaşmış ve tedavilerinin tamamlanmasıyla görevlerinin başına dönüp hizmet vermeye devam etmiştir." dedi.