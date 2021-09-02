Kars heyeti köy yollarını gezdi - Son Dakika

Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz ve milletvekilleri beton ve parke santrali ile köy yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gördüler.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte Kars İl Özel bünyesinde bu yıl kurulan beton ve parke üretimi yapımı gerçekleştiren santrali ziyaret ettiler.

İl Özel bünyesinde bu yıl kurulan beton ve parke üretimi yapımı için kurulan tesisi dolaşan protokol, il özel idaresi genel sekreteri Zafer Yiğit ve Genel Sekreter yardımcısı Fatih Tekcan'dan tesisin çalışması ve teknik yapısı hakkında bilgi aldılar.

Vali ve Milletvekilleri taş parke tesisinin ardından kanalizasyon ve yol yapım çalışmaları tamamlanan merkeze bağlı Dikme, Derecik ve Tekneli Köylerine giderek biten çalışmaları yerinde incelediler.

Milletvekilleriyle birlikte köy yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini ifade eden Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, "Köylerimizde yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceleyip durum değerlendirmesi yaptık, yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarını değerlendirdik. Bir problem var ise çözüm üretelim diye köylerimize geldik. Bizler İl Özel İdaresi imkanlarını hem de KÖYDES merkezi hükümetten bize aktarılan kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim için köyde yaşayan vatandaşımız her türlü konfora layıktır elbette. Onların hayatını kolaylaştırmak için, onların her gün kullandığı yolların standardını yükseltmek ve onların memnun olacağı bir yol standardına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Vali ve Milletvekilleri Dikme, Tekneli ve Derecik köylerinde yapımı tamamlanan altyapı ve yolları dolaşarak İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldılar. - KARS