Son Dakika Haberleri: Kars'ı Hiçbir Zaman İstanbul'dan Ayırmadık"

Kars'ı Hiçbir Zaman İstanbul'dan Ayırmadık"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "AK Parti olarak Kars'ı hiç bir zaman Aydın'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan ayırmadık.

Kars'ı Hiçbir Zaman İstanbul'dan Ayırmadık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "AK Parti olarak Kars'ı hiç bir zaman Aydın'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan ayırmadık. Türkiye'nin bütün illerine, ilçelerine aynı hizmeti götürmeye çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Kars'a gelen Bakan Selçuk'u, Kars Harakani Havalimanı'nda, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı il protokolü ile partililer karşıladı.

Kazımpaşa Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Selçuk, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuk, Türkiye'nin her noktasına hizmet götürmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "31 Mart akşamı büyük bir zaferle Kars'ı da taçlandıracağız. AK Parti olarak Kars'ı hiç bir zaman Aydın'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan ayırmadık, Türkiye'nin bütün illerine, ilçelerine aynı hizmeti götürmeye çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretler kapsamında şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geleceğini anımsatan Selçuk, "Hamdolsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Hamdolsun biz de onunla birlikte çalışıyoruz. Kars'ta kadın, gençlik kollarımıza büyük işler düşecek. Samimiyetle gayretle çalışarak 31 Mart'ta burayı taçlandıracağız. Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi. Bizim tarihimiz Çanakkale, Sarıkamış, birçok destanla övünür." dedi.

Bakan Selçuk, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, "AK Parti bizim için gönüllerimizin partisi, Kars'ı tekrar gönül belediyeciliği ile buluşturmamız gerekiyor. İnşallah sizlerle beraber bu işi de başaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Bakan Selçuk, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile Kazımpaşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Selçuk, esnaf ziyaretinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, bir iş yerinden alışveriş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA

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