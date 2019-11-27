Son Dakika Haberleri: Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Son Dakika Güncel Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı

6 saat önce

Kars-Iğdır kara yolu Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - KarsKars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars- Iğdır kara yolu

Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - Kars

Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.

Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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