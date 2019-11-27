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Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
6 saat önce
Kars-Iğdır kara yolu Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - KarsKars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Kars- Iğdır kara yolu
Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - Kars
Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.
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