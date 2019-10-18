Kars İl Genel Meclisinden Mehmetcik'e destek

Kars'ta, Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi amacıyla temenni kararı almak için bir araya gelen İl Genel Meclisi üyeleri, toplantıda, harekatta görevli Mehmetçik'e asker selamıyla destek oldu.

Kars İl Genel Meclisi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi amacıyla temenni kararı almak için tek maddelik gündemle olağanüstü toplantı yaptı.

AK Parti, MHP ve CHP'li İl Genel Meclis üyeleri katıldığı toplantıda, Meclis katiplerinden Zafer Salik "Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz" başlıklı gündem maddelerini okudu.

Gündem maddesinde bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır büyük mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Barış Pınarı Harekatı'nı İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. İl Genel Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."



İl Genel Meclis Başkanı Muzeffer Yağcı, söz konusu maddeyi meclisin onayına sundu ve oy birliği ile madde kabul edildi.



Daha sonra Yağcı ile meclis üyeleri ayağı kalkarak asker selamı ile Mehmetçik'e destek gönderdi.