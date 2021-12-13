Kars İl Jandarma Komutanı Ayçiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosunu ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Albay Ayçiçek, personelle bir süre sohbet etti. Albay Ayçiçek daha sonra AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ayçiçek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafına oy veren Ayçiçek, haberde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", sporda ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Üç kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Ayçiçek, emeği geçenleri tebrik etti.