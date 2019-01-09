Kars İl Özel İdare ve Sağlık Ekipleri Emirhan İçin Seferber Oldu
1 saat önce
İl Özel İdare ve sağlık ekipleri Emirhan için seferber olduKARS'ın merkeze bağlı Borluk Köyü'nde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu.
İl Özel İdare ve sağlık ekipleri Emirhan için seferber oldu
KARS'ın merkeze bağlı Borluk Köyü'nde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Borluk köyünde yaşayan Ayşe - Serkan
Ersoy çifti, en küçük çocukları Emirhan Ersoy rahatsızlanınca yolları kardan kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi. Jandarma
, durumu sağlık ve özel idare ekiplerine bildirildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Yolun açılmasıyla köye ulaşıldı ve Emirhan'a ilk müdahale 112 ambulansında yapıldı. Ardından da minik Emirhan, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine gönderildi. Hastaneye yetiştirilen Emirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Serkan
Ersoy, 'Oğlum bir anda rahatsızlandı. Ateşi çıktı, havale geçiriyor diye korkumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar ambulans geldi. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:55 Kaynak: DHA
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