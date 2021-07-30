KARS İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI ÇALIŞAN ANKETİ - Son Dakika
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KARS İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI ÇALIŞAN ANKETİ

09.08.2021 14:03
KARS İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI ÇALIŞAN ANKETİ

ANKET https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Ddt_hyKnvABh0-LiRtJ---bQzvcJU8mA2CpXErfOsMMeSA/viewform? vc=0&c=0&w=1.

ANKET https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Ddt_hyKnvABh0-LiRtJ---bQzvcJU8mA2CpXErfOsMMeSA/viewform? vc=0&c=0&w=1

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KARS İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI ÇALIŞAN ANKETİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARS İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI ÇALIŞAN ANKETİ - Son Dakika
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