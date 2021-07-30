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1.12.2022 06:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: KARS İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI ÇALIŞAN ANKETİ - Son Dakika