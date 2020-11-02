Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine başladı - Son Dakika

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine başladı
02.11.2020 11:51
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, Bakanlığın 23.10.2020 tarih ve 2138 sayılı yazısı ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirilen İbrahim Altıntaş, kentte gelerek görevine başladı.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, Bakanlığın 23.10.2020 tarih ve 2138 sayılı yazısı ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirilen İbrahim Altıntaş, kentte gelerek görevine başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerince karşılanan İbrahim Altıntaş, daha sonra İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile kısa bir toplantı yaptı. İbrahim Altıntaş, "Kars'ta Tarım hayvancılığının çıtasını daha da yükseğe çıkarmak için hep beraber çalışarak, başaracağız" dedi. - KARS
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