Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars- Digor ve Kars-Ardahan kara yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Vatandaşlar ev iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken karları temizlerken belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan- Çıldır kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karla mücadele ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Karla mücadele ekibinden Erdi Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını vurgulayarak özellikle ağır tonajlı araçların tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan, Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:27:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]