Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi - Son Dakika

Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Kars

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, ilkbaharın ilk gününde Kars'ta etkisini sürdürdü. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayına karla giren Kars'ta, belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar, Sarıkamış ilçesinde de etkili oldu. İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.

Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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