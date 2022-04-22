Kars ilkbaharda da doğa fotoğrafçılarını ağırlıyor - Son Dakika
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Kars ilkbaharda da doğa fotoğrafçılarını ağırlıyor

22.04.2022 13:24
Kars ilkbaharda da doğa fotoğrafçılarını ağırlıyor

Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Sarıkamış ilçesi, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.

Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Sarıkamış ilçesi, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.

İlkbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı ilçe, doğa fotoğrafçılarını da cezbediyor. Cıbıltepe ve Ağbaba dağlarında açan kardelenler ile çiğdemler doğayı süsledi.

Bazı kayalık kısımlarda şelalelerin oluştuğu bölgede, yaban ördekleri de sulak alanlarda yiyecek aradı.

Doğa Fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, uzun kış mevsiminden sonra doğa ile buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sarıkamış'ın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Kocaş, şunları dile getirdi:

"Karların erimesiyle yeniden kendimizi doğaya attık. Fotoğrafseverler olarak bunu fırsata çevirmek istedik. Bu sene kış biraz uzun sürdü, Mart ayı içinde çok kar yağdı ve geç eridi. Şu anda nisan ayının ortalarını geçmiş durumdayız. Kar birikintisi olmayan yerlerde çiçeklenmeler görüyor ve bunları değerlendiriyoruz. Doğa 5-10 gün içinde daha da yeşerip canlanacaktır. Şu anda mavi kardelenleri çektik daha sonra ters lale ve diğer laleleri çekeceğiz. Sarıkamış'ın her mevsimi çok güzeldir."

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Sarıkamış, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars ilkbaharda da doğa fotoğrafçılarını ağırlıyor - Son Dakika


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