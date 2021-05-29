Kars'ın 13 bin yıllık buğdayı 'kavılca' ekimi yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

KARS'ın 13 bin yıllık ata tohumu 'kavılca' yeniden toprakla buluşturulmaya başlandı. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, özellikle Kars ve Ardahan yöresine binlerce yıldan bu yana adapte olmuş, çift kavuzlu buğday türü 'kavılca'nın yüksek, kıraç ve verimsiz topraklarda yetiştiğini belirtti.

Kars'ta yerel ve geleneksel ürün araştırmalarını yapan Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin, 13 bin yıl önce kullanılan buğday tohumu 'kavılca'nın Kars ve Ardahan bölgesinde yetiştiğini söyledi. Ata tohumunun 1960'lı yıllarda ithal tohumlar nedeniyle geri planda kaldığını belirten Şahin, "2000'li yıllara girdiğimiz zaman 'kavılca' tohumu neredeyse tükenmek üzeredir ama yöredeki bazı yaşlılar özellikle şehir merkezinden uzakta bulunan, sağlıklarına iyi geldiği gerekçesiyle tarlalarının bir köşesine 'kavılca' buğdayı ekmişlerdir. 2000'li yıllardan sonra tekrar 'kavılca' sivil toplum örgütlerinin, valiliklerin, tarım örgütlerinin önem vermesi ile yeniden önem kazanmış bir buğday türüdür. Bu yöreye adapte olmuştur. Atalık tohumumuza sahip çıkan çiftçilerimiz 'kavılca'yı yetiştirirken de ayrı bir özen gösterirler. Ekim yerinden tutun özellikle 'kavılca' tohumunu kimyasal ilaç ile ilaçlamazlar. Ekimi yapıldığı zaman da hayvan gübresi hariç herhangi bir gübre verilmemektedir" diye konuştu.