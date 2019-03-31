Son Dakika Haberleri: Kars'ın Akyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ergüder...

Kars'ın Akyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ergüder...

2 saat önce

Kars'ın Akyaka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ergüder Toptaş kazandı.

Kars'ın Akyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ergüder..., System.String[]
Kars'ın Akyaka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ergüder Toptaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ergüder Toptaş 690, MHP adayı Murat Deniz 511, Saadet Partisi adayı Metin Okçu 4 oy aldı.

-Toptaş'ın özgeçmişi-

Ergüder Toptaş,1981 Kars Akyaka doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Akyaka'da tamamladı. Ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Toptaş, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Akyaka Belediye Başkan Adayı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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