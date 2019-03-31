Kars'ın Akyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ergüder...

Kars'ın Akyaka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ergüder Toptaş kazandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ergüder Toptaş kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ergüder Toptaş 690, MHP adayı Murat Deniz 511, Saadet Partisi adayı Metin Okçu 4 oy aldı.



-Toptaş'ın özgeçmişi-



Ergüder Toptaş,1981 Kars Akyaka doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Akyaka'da tamamladı. Ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.



Toptaş, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Akyaka Belediye Başkan Adayı oldu.

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